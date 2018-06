Nuno Lobo Antunes em Famalicão para conferência sobre educação

O Município de Vila Nova de Famalicão, em colaboração com a Associação Famalicão em Transição, a Federação Concelhia das Associações de Pais de Famalicão e o Centro de Formação de Associação de Escolas de Vila Nova de Famalicão, organiza na próxima quinta-feira, dia 21 de junho, pelas 21h00, a primeiro edição do ciclo de conferências “atiVIDAde: para lá do diagnóstico”.

A iniciativa, que vai decorrer no auditório da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, vai contar com a presença de Nuno Lobo Antunes, médico neuropediatra e escritor, autor de livros como “Mais Forte do Que Eu” (2014), “Em nome do Pai” (2013), “Vida em mim” (2010), “Mal entendidos” (2009) e “Sinto muito” (2008).

Nuno Lobo Antunes abordará questões relativas à intervenção precoce e estratégias multidisciplinares na abordagem inclusiva e holística do processo educativo.

A participação na conferência é gratuita, mas a inscrição é obrigatória através do linkhttps://goo.gl/forms/NekqpGFJJwXhTRci2.