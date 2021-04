O árbitro da Associação de Futebol do Algarve, Nuno Almeida, está designado para o jogo entre o FC Porto e o FC Famalicão, da jornada 30 da Liga NOS.

No encontro marcado para a noite de sexta-feira, no Estádio do Dragão, André Campos e Carlos Campos são os assistentes. Marcos Brazão é o quarto árbitro. No VAR/AVAR estarão Vasco Santos e João Bessa Silva.