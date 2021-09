O número de internados por Covid-19 na unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave desceu esta semana.

De acordo com as informações mais recentes, no principal hospital do concelho famalicense existem apenas quatro internados por Covid-19.

Na semana anterior o número mais que duplicava, havendo naquela altura 10 internados.

Este número acompanha a taxa de incidência no concelho que, de acordo com o último balanço da Direção Geral da Saúde, também desceu.