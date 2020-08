Número de condutores sem carta cresce 22% nos sete primeiros meses deste ano

Apesar disto, a PSP registou menos acidentes e menos mortos e feridos no primeiro semestre deste ano do que no mesmo período de 2019.

Segundo a informação da polícia, foram registados 20.206 acidentes este ano, menos 31% do que no ano passado, quando o número chegou aos 29.289.

O número de mortos em acidentes rodoviários também caiu (menos 22%), passando de 62 para 40, enquanto o número de feridos graves desceu 26%, de 368 no ano passado para 273 este ano.

A PSP registou também uma descida do número de feridos ligeiros, identificado menos 37% este ano, ou seja, 5.881 no primeiro semestre de 2020 contra 9.345 em 2019.

O primeiro semestre deste ano abrangeu todo o período de confinamento no âmbito da pandemia da covid-19.

No comunicado hoje divulgado, a PSP pede aos condutores que “mantenham uma atitude prudente durante a condução, contribuindo para que, também neste capítulo, Portugal venha a ser um dos países mais seguros do mundo”.