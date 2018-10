Número de carros furtados em Famalicão diminuiu 20%, diz PSP

Depois de uma noite onde pelo menos três viaturas foram furtadas do centro da cidade, a Polícia de Segurança Pública, através do departamento de relação públicas, na sequência de um contacto por parte da Cidade Hoje, revelou que houve um decréscimo de furtos de automóveis no concelho de Vila Nova de Famalicão.

De acordo com aquele departamento, de 1 a 24 de Outubro de 2018, foram furtados menos 20% de viaturas do que igual período do ano anterior.

Apesar de serem números positivos, a Polícia de Segurança Pública optou por não quantificar quantos carros terão sido furtados no período analisado, divulgando apenas a percentagem.