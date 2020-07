Núcleo da Iniciativa Liberal promove primeiro evento público em Famalicão

O Núcleo de Famalicão da Iniciativa Liberal promove, esta quinta-feira, às 18h30, a iniciativa “Esplanada Liberal” que irá decorrer no Parque da Juventude.

Um evento informal aberto a todos os famalicenses que queiram conhecer a Iniciativa Liberal. Porém, há um tema em discussão que se chama “Liberdade de Escolha na Educação”.

Este é o primeiro evento do Núcleo de Famalicão na Iniciativa Liberal após a sua formação no dia 4 de julho. Os dirigentes do Núcleo esperam suscitar a discussão, especialmente em torno da educação, que consideram uma área importante da sociedade.