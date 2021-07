Novos detalhes: GNR encerrou estabelecimento em Pedome e 37 clientes vão pagar coima

A Cidade Hoje teve acesso a mais detalhes sobre a operação da GNR, na madrugada desta segunda-feira, num estabelecimento de Vila Nova de Famalicão que funcionava fora do horário permitido e na presença de quase 40 clientes.

Sabe-se agora que o estabelecimento em causa está localizado na freguesia de Pedome e licenciado como casa de bebidas com espaço para dança.

A ação policial decorreu na sequência de diligências que a GNR. As autoridades entraram no estabelecimento cerca das 00h15, tendo abandonado o local às 02h00, depois de elaborados os respetivos autos de contraordenação por violação da limitação à circulação, a todos os clientes, e dois autos de contraordenação ao proprietário por inobservância do dever de encerramento do estabelecimento e venda de bebidas alcoólicas.

Cada um dos 37 clientes encontrados pelas autoridades terá que pagar uma coima que vai dos 50 a 250 euros.