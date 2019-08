Novo Reforço para o FC Famalicão

Uroš Račić assinou pelo Futebol Clube de Famalicão. O médio, de 21 anos,

foi cedido pelo Valencia CF por uma época.

Internacional pelas seleções jovens da Sérvia, Uroš Račić notabilizou-se pelo

Estrela Vermelha, clube pelo qual se estreou no campeonato sérvio com

apenas 18 anos e pelo qual atuou na Liga Europa.

O médio assinou pelo Valencia no ano passado, tendo sido cedido ao

Tenerife na segunda metade da temporada transata. Já no passado mês de

junho, Uroš Račić participou no Campeonato da Europa de sub-21.

“Estou muito satisfeito por assinar por um clube que tem o desejo de se

afirmar no futebol português. Vou dar o máximo pelo FC Famalicão, de

forma a ajudar o clube a conseguir os seus objetivos”, referiu Uroš Račić.