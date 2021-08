A GNR está a fazer o uso, desde o início do ano, de um radar com tecnologia de ponta, que capta a velocidade dos veículos até 2 km’s de distância.

O equipamento é móvel e pode ser utilizado em várias circunstâncias.

Desde o início do ano, e com estes novos radares, as autoridades já detetaram mais de 10 mil condutores a cometerem infrações.

Reportagem SIC