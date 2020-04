Novo quiosque da Partteam dá desinfetante, mede temperatura e controla acessos

A PARTTEAM é mais uma empresa famalicense preocupada em ajudar todos a ultrapassar esta fase complicada provocada pela pandemia COVID-19. Dessa preocupação nasceu a criação de produtos e serviços Contacto Zero, que promove a utilização de equipamentos sem qualquer contacto.

Uma das últimas novidades, é uma nova marca e divisão de negócios, a Hambire, para o desenvolvimento e produção de equipamentos que relacionem a tecnologia com o ambiente e com a saúde.

Foi aqui que nasceu um quiosque, com várias opções, desde a variante de apenas dispensador automático de desinfetante para as mãos, a que depois pode ser acrescentado sistema de medição de temperatura corporal, controlo de acessos, sinalética digital, etc.

O sistema funciona sem qualquer interação tátil por parte dos clientes na medida em que o desinfetante é libertado apenas com a deteção da mão (sensor) e a deteção de temperatura e acessos é feito por câmaras e por reconhecimento facial. Este quiosque tem, ainda, a particularidade de detetar as pessoas mesmo com máscara colocada.

A famalicense PARTTEAM & OEMKIOSKS é uma referência mundial no desenvolvimento e fabrico de quiosques multimédia, equipamentos self-service, mupis digitais, mesas interactivas e outras soluções digitais para todo o tipo de setores e indústrias.

Com mais de 20 anos de experiência, mais de 15000 unidades produzidas, para mais de 35 países diferentes, o portfólio de equipamentos e clientes é vasto. A PARTTEAM & OEMKIOSKS tem mais de 100 modelos standard e trabalha com as melhores marcas e empresas.