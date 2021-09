Novo Posto de Turismo de Famalicão abre ao público esta terça-feira

O novo Posto de Turismo de Vila Nova de Famalicão abre, esta terça-feira, as suas portas ao público na Praça-Mercado Municipal, edifício recentemente inaugurado após obras de requalificação e de modernização. O presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, e o presidente de Turismo Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins, visitam o espaço às 11 horas.

A nova Loja de Turismo mantém a parceria estratégica com a Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal, proporcionando a quem visita Famalicão informação turística regional através de uma moderna plataforma de informação digital e interativa. O espaço reforçará, também, o serviço de informação e promoção turística local, com a promoção de uma nova linha de produtos de merchandising do município, que engloba produtos que reforçam a promoção de Vila Nova de Famalicão enquanto território e destino turístico.

O novo Posto de Turismo de Famalicão funcionará de segunda a sábado das 10h00 às 18h00.