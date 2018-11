Novo piso sintético ajuda S. Cláudio a crescer

O Centro Social, Cultural e Desportivo S. Cláudio inaugurou no passado sábado, 10 de novembro, o novo piso sintético de Futebol 11. Uma intervenção há muito desejada pelo clube de Antas, que vê agora reforçadas as condições para a prática desportiva.

As obras, que contaram com um apoio municipal de 210 mil euros, implicaram também a realização de alguns trabalhos de melhoramento do complexo desportivo do clube, tais como o alargamento e a vedação do espaço.

Um investimento que já deu frutos, uma vez que o São Cláudio viu aumentar nos últimos tempos o número de atletas: conta atualmente com cerca de 150 jovens nos mais variados escalões, com a equipa sénior a competir no campeonato do INATEL e os escalões de formação na Associação de Futebol de Braga.

José Carlos Silva, da direção do clube, agradeceu o apoio e envolvimento da Câmara Municipal em todo este processo, e apontou já novos sonhos para o futuro do clube, nomeadamente, o alargamento dos balneários.

O Presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, elogiou a persistência, esforço e dinamismo do São Cláudio, entre direção, associados, atletas, pais e patrocinadores, e não escondeu a “boa sensação” que teve ao ver a qualidade do parque desportivo do clube.

“Foi um privilégio ajudar a criar condições para que as nossas crianças hoje possam praticar aqui desporto com qualidade, conforto e segurança”, disse.