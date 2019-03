Novo Mercado Municipal pode arrancar no verão

As obras de reabilitação do mercado municipal de Famalicão foram adjudicadas à empresa famalicense “Famaconcret”, por um valor próximo dos 3 milhões e 400 mil euros.

A proposta foi discutida e aprovada na reunião desta quinta-feira do executivo municipal, com a abstenção do Partido Socialista.

O relatório segue para discussão e votação na Assembleia Municipal, e depois da aprovação do Tribunal de Contas, a obra pode começar nos primeiros meses do verão deste ano, conforme avançou ao Cidade Hoje o presidente da Câmara Municipal Paulo Cunha.