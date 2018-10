Novo Estádio Municipal pronto em três anos

Oito milhões de euros e três anos de execução, são os números do futuro Estádio Municipal de Famalicão. O projeto, desenvolvido pelo arquitecto Paulo Almeida, foi apresentado na manhã desta sexta-feira. O “novo” estádio terá capacidade para sete mil lugares, todas as áreas técnicas e logísticas, cumprindo todos os requisitos para a realização de jogos ao mais alto nível.

A requalificação do Estádio Municipal, que vai arrancar no próximo ano com verbas municipais, contempla uma total revolução do atual espaço, incluindo o rebaixamento do relvado, bem como acessos e lugares destinados a pessoas com mobilidade reduzida.

Na apresentação do projeto, o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, falou «do maior investimento público no concelho» para «acompanhar toda a dinâmica e ambição desportiva do FC Famalicão que terá todas as condições para ser bem sucedido».

Na sessão, que decorreu em pleno relvado do estádio, estiveram, entre outros, o vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Hermínio Loureiro, João Martins em representação da Liga e Manuel Machado, presidente da Associação de Futebol de Braga.