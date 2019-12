A depressão Fabien está a poucas horas de entrar no território português. As previsões obrigaram o Instituto Português do Mar e da Atmosfera a lançar um novo alerta, devido ao vento forte e à agitação marítima.

O alerta vermelho entre em vigor a partir das 18h deste sábado e até às 21h. É valido para os distritos de Braga, Viana do Castelo e Vila Real.

De acordo com o IPMA, nestas regiões, o vento pode chegar aos 140km/h.