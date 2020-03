Noventa alunos com refeições escolares durante as férias da Páscoa

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão vai continuar a assegurar as refeições escolares durante as férias da Páscoa para os estudantes integrados nos escalões A e B.

Atualmente, já beneficiam desta medida inserida no Plano de Contingência Municipal COVID-19 cerca de 90 jovens do concelho que, diariamente, recebem a refeição do almoço em regime de take-away.

Esta medida destina-se aos estudantes do pré-escolar ao secundário, integrados nos escalões A e B, e vai manter-se enquanto vigorar a suspensão das aulas.

A inscrição deve ser efetuada e solicitada pelos encarregados de educação via Agrupamento de Escolas, através do respetivo endereço eletrónico.

As refeições são disponibilizadas em regime de take-away na escola afeta à área de residência do aluno, mediante prévia marcação, devendo o beneficiário da refeição ser portador de recipientes para o efeito.