Novembro traz Dias À Mesa, em Famalicão, com duas deliciosas propostas gastronómicas que vão acompanhar a agenda cultural e desportiva do município e confortar os estômagos. Trata-se das castanhas e das massas.

Entre 8 e 10 de novembro, as castanhas são as convidadas especiais das ementas dos restaurantes aderentes, dando o mote para os dias de festa em honra de S. Martinho, em várias freguesias do concelho.

A boa cozinha regional integra os frutos da época, reinventando-os e reinventando-se constantemente, criando propostas deliciosas, doces ou salgadas, que têm a castanha na sua base. Tendo o São Martinho como mote e a boa cozinha regional como palco, os Dias à Mesa associam-se ao menu centrado na castanha, sem esquecer a harmonização com o vinho verde da região.

Os restaurantes aderentes à castanha são os Alfa, Bisconde, Fondue, Ganesh Club, Moutados de Baixo, O Prato, Patéo das Figueiras, Torres e Vinha Nova.

Entretanto, entre 21 e 24 de novembro são as massas quem mais ordena em Vila Nova de Famalicão, num complemento com a Meia Maratona, que se realiza no domingo, dia 24.

Num ambiente de festa desportiva, para praticantes e acompanhantes, as massas são uma proposta tradicional reinventada num estilo bem contemporâneo. A pensar nos desportistas e nos enormes benefícios que a prática do desporto proporciona, e celebrando a notoriedade que Famalicão tem conquistado no panorama da organização de eventos desportivos, também a oferta gastronómica se reuniu sob a mesma temática. Procurando proporcionar uma boa experiência gastronómica a atletas, profissionais do desporto, familiares, amigos e meros apreciadores de massa, esta é a proposta que acompanha a Meia Maratona em Famalicão.

A boa cozinha regional associa às massas uma enorme variedade de outros produtos, conferindo-lhe um intenso colorido e um sabor irresistível.

Os restaurantes aderentes às massas são o Bubbles, Fusilli, Massa & Café, Moutados de Baixo, Refresco e Torres.

Ambas as iniciativas contam com a adesão do alojamento famalicense, nomeadamente da Casa Ana Monteiro, Casa das Cortinhas, Casa de São Brás, Casa do Laranjal, Country House, Hotel Moutados, Saladestar, Villa Prime Hotel, Vitória’s House, Vivenda Mendes, Vivenda Mendes 2 e Wake Up Famalicão, com a oferta de 10% de desconto durante a realização da iniciativa.

Refira-se que os Dias à Mesa tiveram inicio no Carnaval, sendo acompanhados do Cozido à Portuguesa e terminam em novembro com as massas. Foram oito fins-de-semana gastronómicos que conjugaram os melhores paladares com uma agenda cultural e desportiva animada, proporcionando aos visitantes uma experiência completa dos sentidos, com sabores únicos e muitos divertimentos.