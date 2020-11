Novembro: PSP vai colocar radar móvel na variante nascente de Famalicão

A PSP informou que vai efetuar uma série de ações de fiscalização rodoviária em todo o país neste mês de novembro. Em Vila Nova de Famalicão, a fiscalização vai passar pela colocação de um radar móvel de controlo de velocidade na variante nascente, a partir das 09h00 do dia 26 de novembro.

Restantes ações de fiscalização anunciadas:

AÇORES

04/nov/20 13H00 Grota do Vale e Terreiro das Covas – Angra do Heroísmo

06/nov/20 13H00 Rua Longa – Biscoitos – Praia da Vitória

13/nov/20 07H00 Terreiro da Legua – Feteira e Caminho da Cidade – Porto Judeu- Angra do Heroísmo

17/nov/20 07H00 ER 1 – Altares – Angra do Heroísmo

19/nov/20 13H00 Estrada 25 de Abril – Santa Cruz e Estrada Regional nº 1 Lajes – Praia da Vitória

20/nov/20 18H00 ER 1, Freguesia de São Mateus, Concelho da Madalena – Ilha do Pico

24/nov/20 07H00 Negrito -São Mateus e Pesqueiro – São Bartolomeu – Angra do Heroísmo