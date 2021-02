Nove alunas famalicenses selecionadas para o maior concurso de ballet Clássico e dança contemporânea

Nove alunas solistas da ARTIS – Academia de Bailado de VN Famalicão foram apuradas para Dancarte -Competição Internacional que se ira realizar no mês de Março, em Faro.

De salientar que este é considerado o concurso de Ballet Clássico e Dança Contemporânea mais conceituado do país; isto porque são apenas selecionados cerca de 60 bailarinos de todo o país (idade mínima permitida: 8 anos), após audição por vídeo avaliada pela jurada Barbora Hruska.

De todos os bailarinos selecionados deste concurso, que vai na XVII edição, estão as 9 famalicences da ARTIS, com idades entre 8 aos 18 anos. São elas: Maria Dias, Ana Pedro Costa, Lara Vieira, Margarida Lopes, Ana Roberta Fonseca, Diana Leal, Sabrina Mora, Sara Rodrigues e Maria Carrasco. Estas bailarinas subirão a palco no final do próximo mês de março na categoria de solistas de Ballet Clássico e Contemporâneo.

Recorde-se que a ARTIS foi inaugurada em Famalicão em setembro de 2018, conta com o apuramento no Dançarte pelo terceiro ano consecutivo. Além de uma medalha de ouro na última participação, duas alunas da escola receberam ainda Bolsas de Estudo para estudarem dança em Munique e em Florença.