Novas salas sensoriais no bloco de partos do hospital de Famalicão

Foi esta sexta-feira inaugurada a requalificação do bloco de partos da unidade de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave, através do qual as grávidas passam a dispor de salas sensoriais.

Este projeto surgiu no âmbito da iniciativa “Humanização do Parto”, que mereceu financiamento de 15 mil euros, de três clubes rotários da região – Famalicão, Santo Tirso e Trofa. Este era um projeto há muito aguardado no CHMA que passa a ser único no país.

O objetivo, segundo a equipa responsável pelo serviço, é que a grávida sinta na plenitude as emoções e sensações de um parto natural.