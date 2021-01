Novas regras: Passeio higiénico ? Diz a lei que só pode com comprovativo de morada e não pode usar o carro

Foram revelados nas últimas horas alguns detalhes das medidas em vigor, aprovadas recentemente devido ao agravamento da pandemia de Covid-19.

De acordo com despacho desta sexta-feira, no caso dos passeios higiénicos, sabe-se agora que só são permitidos nas proximidades do local de residência, estando, assim, proibida, a deslocação automóvel para algum parque ou outro espaço.

“As exceções ao dever geral de recolhimento têm igualmente de ser justificadas”, tais como, “a prática de exercício físico e desportivo ou o passeio de animais de companhia na zona de residência – através de documento comprovativo da morada, não sendo admitidas as deslocações em veículo automóvel para aqueles efeitos”.