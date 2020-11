Novas medidas: Recolher obrigatório na tarde e noite dos próximos dois fins de semana

O primeiro ministro de Portugal anunciou, na madrugada deste domingo, um leque de novas medidas para o estado de emergência que entra em vigor esta segunda-feira.

Do conjunto de medidas, válidas para os 121 concelhos mais afetados pela pandemia de Covid-19, faz parte a limitação de circulação na via pública.

Nos próximos dois fins de semana, a circulação na via pública só é autorizada no período da manhã e até às 13h00. A população deve recolher à residência no período de restrição.