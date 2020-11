Novas medidas: DGS decidiu proibir pipocas e bebidas nas salas de cinema

Desde a entrada em vigor do novo estado de emergência que os cinemas não podem vender pipocas e bebidas para consumo no interior das salas.

De acordo com a DGS, a medida surge com o objetivo de minimizar o risco de contágio de Covid-19.

Esta foi “a cereja no topo do bolo para acabar com a atividade”, avisa o diretor-geral da Associação Portuguesa de Defesa de Obras Audiovisuais, Paulo Santos, depois de já terem sido proibidas as sessões à noite (que representavam 40% de receitas da bilheteira) e ao fim de semana a partir das 13.00, já que as receitas dos bares (que normalmente representam um terço do total), eram muitas vezes superiores às de bilheteira.