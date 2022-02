Famalicão: Mulheres ComVida agradecem ao serviço de Oncologia do CHMA

Assinala-se, esta sexta-feira, o Dia Mundial de Luta contra o Cancro, momento escolhido para as Mulheres ComVida do Centro Hospitalar do Médio Ave agradecerem ao serviço de Oncologia, «a quem confiam a sua vida e que dela tão bem cuidam».

«Não esquecemos que desde o início da pandemia, nunca vimos uma consulta, um exame, nem tratamentos adiados. Gratas pelo serviço clínico e humano», agradece o grupo.