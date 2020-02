Nova via para bicicletas une Estação ao Parque da Devesa

Arrancam no mês de julho deste ano os projetos da rede pedonal e ciclável. O investimento é superior a dois milhões de euros, com fundos comunitários.

O presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Paulo Cunha, diz que o objetivo é melhorar a mobilidade na cidade com transportes mais amigos do ambiente, como é o caso da bicicleta.

A nova via para bicicletas vai unir a ciclovia (Famalicão-Póvoa de Varzim), a estação dos caminhos de ferro, escolas, até ao Parque da Devesa, onde fica também a central de camionagem.

A adjudicação dos projetos foi entregue à empresa José Moreira Fernandes & Filhos e à Dacop, sendo que são dois projetos diferentes. O prazo de conclusão é julho de 2021.

O presidente da Câmara diz que há intervenções nas estradas, mas não uma remodelação total da via. O objetivo é que possam «conviver na mesma via os carros, os peões e as bicicletas, e com segurança», referiu Paulo Cunha.