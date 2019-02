Nova ponte sobre o Rio Ave ainda sem pedido de Avaliação do Impacte Ambiental

Jorge Paulo Oliveira, deputado à Assembleia da República, acusa o Governo de «ter andado a enganar as populações e os autarcas», porque o pedido de Avaliação do Impacte Ambiental da obra da Variante à Nacional 14 – Interface Rodoferroviário da Trofa/Santana, que inclui a nova ponte sobre o Rio Ave, ainda não foi pedido à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) ao contrário do afirmado pelo Governo.

O deputado famalicense eleito pelo PSD recorda que desde junho de 2017 que o Ministro do Planeamento e das Infraestruturas vem sugerindo que aquele projeto tinha sido submetido à APA para ser sujeito ao processo de Avaliação de Impacte Ambiental. «Em outubro do ano passado, numa visita às obras em curso na N14, o ministro Pedro Marques afirmou, perentoriamente, que estava a aguardar a aprovação da APA e que a sua expetativa era que aquela ocorresse antes do final do ano». Posição agora contrariada pela chefe do gabinete do ministro que, num ofício datado de 22 de janeiro do corrente ano, «vem dizer expressamente que esse pedido ainda irá ser efetuado pelas Infraestruturas de Portugal, SA (IP). Não subsistem dúvidas que o Governo tem faltado deliberadamente à verdade», acusa Jorge Paulo Oliveira.

«O Governo engana as populações e os autarcas e este é um comportamento recorrente, grave e lastimável, mas não totalmente surpreendente», diz Jorge Paulo Oliveira que acusa o executivo de António Costa de tudo fazer para atrasar esta obra. «Tudo serve esse propósito, todos os expedientes são válidos, incluindo o recurso à mentira, esta é mais uma. Ao não ter ainda submetido à APA o pedido de avaliação do Impacto Ambiental, o Governo consegue atrasar esta fase da obra, sabe-se lá mais quantos meses, mas esse é o seu objetivo».