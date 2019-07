Nova petição para criar comissão parlamentar das Políticas do Mar é hoje lançada

A recolha de assinaturas para uma nova petição com o objetivo de constituir, a partir da próxima legislatura, uma comissão parlamentar permanente para as Políticas do Mar é hoje lançada ‘on-line’, durando até depois das eleições legislativas de outubro.

A ideia é assim retomada pelo ex-deputado do CDS-PP José Ribeiro e Castro que já em 2011 lançou, juntamente com outras personalidades, uma petição pública com o mesmo objetivo.

“A comissão parlamentar para as Políticas do Mar constituirá um grande passo em frente na questão da coerência das políticas do mar e um enorme avanço na superação de um estrangulamento estrutural e estratégico para o futuro de Portugal”, pode ler-se no texto da petição, a que a agência Lusa teve acesso.

A recolha ‘on-line’ de assinaturas, segundo informação de Ribeiro e Castro, começa hoje e vai durar “até uma ou duas semanas depois das eleições de 6 de outubro”.

Além do ex-deputado centrista, são primeiros subscritores o diretor da Revista da Marinha, almirante Henrique Alexandre da Fonseca, o presidente executivo da Fundação Oceano Azul, Tiago Pitta e Cunha, e o presidente da Confraria Marítima de Portugal, almirante António Bossa Dionísio.