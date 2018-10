Nova edição do Boletim Cultural é lançada amanhã, quinta-feira, pelas 17h30, no Arquivo Municipal

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão convida os órgãos de comunicação social para o lançamento da nova edição do Boletim Cultural e para a conferência do ciclo “Conta-me a História” subordinada ao tema “Famalicão. What’s in a name?”, que se vai realizar amanhã, quinta-feira, 18 de outubro, a partir das 17h30, no Arquivo Municipal Alberto Sampaio.

O volume com os números 10 e 11 da IV série do Boletim Cultural é composta por 556 página, e divide-se em três capítulos, “História Nacional. História Local”, “Memória. Património. Identidade” e “História do Presente”. A obra reúne um conjunto de trabalhos de investigação sobre a história, cultura e património famalicense da autoria de Adília Fernandes, Álvaro Santos, Amadeu Gonçalves, Ana Bela Morais, António José Queiroz, António Freitas, A. Martins Vieira, Armando Coelho Ferreira da Silva, Artur Sá da Costa, Elzira Machado Rosa, Felisbela Oliveira Leite, Henrique Barreto Nunes, Jorge Manuel Vieira Pamplona, J. Viriato Capela, João Afonso Machado, Jorge Fernandes Alves, José Manuel Lages, José Manuel Lopes Cordeiro, José Manuel Tengarrinha, Luís Gonzaga Cardoso de Almeida, Maria Amália Sequeira Braga, Norberto F. Cunha, Odete Paiva, Rogério Bruno Guimarães Matos, Teresa Maria Fernandes Valente e Vítor Ribeiro.

Refira-se que o Boletim Cultural de Vila Nova de Famalicão teve a sua primeira edição em 1980, a acompanhar o primeiro grupo de boletins culturais publicados por algumas autarquias portuguesas após as primeiras eleições autárquicas nacionais de 1976.