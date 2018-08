Nova ala do cemitério de Ruivães está pronta

O Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, visitou na semana passada as obras de ampliação da nova ala do cemitério de Ruivães. O autarca mostrou-se muito satisfeito com a obra que, apesar de concluída há já algum tempo, carecia da legalização própria, agora alcançada.

“A Junta de Freguesia de Ruivães, através do seu presidente Duarte Veiga, conseguiu ultrapassar este importante obstáculo, cumprindo uma ambição da comunidade”,salientou Paulo Cunha, adiantando que “para além de concluir este processo, a junta de Freguesia acautelou também o futuro do espaço, conseguindo o licenciamento do terreno na íntegra”.

O projeto de ampliação e modernização do cemitério de Ruivães engloba três fases de ampliação, sendo que a nova ala agora concluída diz respeito à 1.ª fase. A intervenção contou com um apoio municipal de cerca de 50 mil euros.

Duarte Veiga mostrou-se feliz com a conclusão desta primeira fase. Para o responsável,“ esta é uma obra que deve ser aumentada, é a primeira etapa de um grande projeto”,disse, sublinhando que com esta intervenção “estão criadas as respostas para as próximas gerações”.

Refira-se que as obras do cemitério de Ruivães inserem-se no âmbito do Plano Municipal de Alargamento e Modernização dos Cemitérios, que nos últimos cinco anos implicou um investimento municipal de 151 mil euros, envolvendo o melhoramento de perto de uma dezena de cemitérios do concelho.

Para Paulo Cunha o objetivo deste Plano é dar resposta a uma das necessidades mais prementes das populações destas freguesias. “É fundamental dar essa dignidade aos cidadãos e honrar a memória dos que partiram”, referiu.