Norte: “Pirata” já foi condenado 18 vezes e vai agora preso 7 anos

Com 18 condenações no currículo, André Oliveira, também conhecido por Pirata, foi condenado esta semana no Tribunal de Braga, a 7 anos de prisão.

Os crimes de furto, resistência, dano e coação sobre funcionário, foram cometidos no decorrer do ano passado, tendo o homem sido detido em outubro de 2020.

Um dos assaltos terminou da pior forma para a namorada que o acompanhava. Na sequência do roubo de um carro, em Santa Maria da Feira, a jovem acabou baleada e deixada à porta do hospital onde acabaria por falecer.

Fonte: Correio da Manhã