Noites de verão com cinema ao ar livre em Famalicão

Com a chegada do verão e das noites quentes chega também o cinema paraíso. É já uma tradição da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão que em colaboração com o Cineclube de Joane propõem durante os meses de julho e agosto sessões de cinema ao ar livre gratuito em vários espaços públicos do concelho.

O programa que tem como objetivo animar as noites de verão, levando as pessoas a usufruir dos parques e praças vai passar pela Devesa, mas também pela Praceta das Lameiras, em Delães, e pelo parque do Quinteiro, em Oliveira S. Mateus. Todas as sessões tem início pelas 22h00 e são de entrada livre. Fica apenas a faltar o saco das pipocas e um casaquinho para o caso da noite ficar mais fresca.

A primeira sessão arranca já no próximo dia 11 de julho, na Devesa, com o filme “Dunkirk”. Segue-se o filme “Coco” (versão portuguesa), em Delães, no dia 13. No dia 15 é a vez de Oliveira S. Mateus acolher a pelicula “Soldado Milhões”.

A partir daí todas as sessões decorrem no parque da Devesa, com “Ferdinando” (versão portuguesa) a 18 de julho; “Black Panther” a 1 de agosto; o filme “Capitão Cuecas” (versão portuguesa) a 8 de agosto; “Ruth” a 15 de agosto e, por fim, “Há Festa na Aldeia”, no dia 22 de agosto.

Refira-se que o projeto itinerante de Cinema ao Ar Livre decorre já desde 1999. Entretanto, a partir de 2013, com o Parque da Devesa, o Cinema Paraíso ganhou condições de excelência para a sua realização, acolhendo várias centenas de espetadores.

Todos os anos, diferentes freguesias do concelho acolhem sessões, descentralizando a iniciativa.