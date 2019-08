A próxima edição da Noite do Conto e da Poesia, uma iniciativa do Gabinete de Animação Sócio Cultural da Câmara Municipal, realiza-se esta quinta-feira, nas instalações da Junta de Freguesia de Nine. A partir das 21h30, a animação musical está a cargo da Orquestra de Cavaquinhos do Liberdade FC; o tema e o autor são de livre escolha.

A entrada é livre.