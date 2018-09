Noite Branca de Braga? Atenção às alterações ao trânsito e estacionamento!

O Município de Braga informa que, por motivo da realização do evento ´Noite Branca Braga 2018´, que decorre de 31 de agosto a 2 de setembro, estão previstos os seguintes condicionamentos de trânsito e de estacionamento conforme o exposto:

– É proibido o estacionamento automóvel na Praça Municipal e Rua de Santo António até às 23h59 do dia 2 de setembro;

– O arruamento a nascente do edifício Municipal na Praça Municipal fica encerrado ao trânsito e estacionamento automóvel até às 23h59 do dia 3 de setembro;

– É proibido o estacionamento automóvel na Rua D. Frei Caetano Brandão, desde a Praça Conselheiro Torres de Almeida até ao cruzamento com a Rua D. Diogo de Sousa, bem como nos arruamentos Norte e Sul da Praça Municipal, entre o entroncamento destes com o arruamento a Nascente do edifício Municipal e a Rua D. Frei Caetano Brandão até às 23h59 do dia 3 de setembro;

– É proibido o trânsito automóvel na Avenida Visconde Nespereira das 19h do dia 31 de agosto até às 8h do dia 2 de setembro;

– É proibido o estacionamento automóvel na Avenida Visconde Nespereira das 14h do dia 31 de agosto até às 8h do dia 2 de setembro;

– É proibido o trânsito automóvel na Praça Municipal e Rua de Santo António das 14h do dia 31 de agosto até às 23h59 do dia 2 de setembro;

– É proibido o trânsito automóvel no arruamento entre a Praça Conselheiro Torres de Almeida e a Rua Alferes Alfredo Ferreira das 20h30 do dia 31 de agosto às 6h dia 1 de setembro e das 20h30 do dia 1 de setembro às 6h do dia 2 de setembro;

– É proibido o estacionamento automóvel no arruamento entre a Praça Conselheiro Torres de Almeida e a Rua Alferes Alfredo Ferreira das 14h do dia 31 de agosto às 05h do dia 1 de setembro e das 14h do dia 1 de setembro às 05h do dia 2 de Setembro;

– Na Rua Alferes Alfredo Ferreira é condicionado o trânsito e o estacionamento automóvel, mediante necessidades pontuais que se venham a verificar, e por forma a garantir condições de segurança e circulação, entre as 14h do dia 31 de agosto e as 23h59 do dia 2 de setembro;

– É proibido o trânsito automóvel na Avenida Central e na Rua dos Chãos entre as 19h do dia 31 de agosto e as 06h do dia 1 de setembro e entre as 19h do dia 1 e as 06h do dia 2 de setembro;

– É proibido o trânsito automóvel na Rua D. Frei Caetano Brandão, desde a Praça Conselheiro Torres de Almeida até ao cruzamento com a Rua D. Paio Mendes, entre as 19h00 do dia 31 de Agosto e as 06h00 do dia 1 de Setembro e entre as 19h00 do dia 1 e as 06h00 do dia 2 de setembro;

– Entre as 20h do dia 31 de agosto e as 06h do dia 1 de Setembro e entre as 20h do dia 1 e as 06h do dia 2 de setembro não serão permitidos acessos à Área Pedonal, sendo estes salvaguardados unicamente em situações de emergência.

«Praça de táxis»

Em virtude das restrições de circulação automóvel que se irão observar, e por forma a garantir o seu normal funcionamento, é alterado provisoriamente o local de estacionamento de viaturas de transporte público de aluguer em veículos ligeiros de passageiros, localizado na Avenida Central.

Assim, e entre os dias 31 de Agosto e 2 de Setembro, ficará a praça de táxis localizada do lado Norte da Avenida Central, entre a Rua de S. Gonçalo e o número 95 da Avenida (a poente da Rua de S. Gonçalo).

«Condicionamento de acesso a parques de estacionamento»

O acesso ao Parque de Estacionamento do Campo da Vinha pela entrada da Praça Conselheiro Torres e Almeida, assim como a respectiva saída, serão fechadas entre as 19h00 do dia 31 de Agosto até às 03h00 do dia 01 de Setembro e das 19h00 do dia 01 de Setembro até às 05h00 do dia 02 de Setembro. Nestes horários o acesso ao Campo da Vinha será efectuado pelas demais entradas existentes, estando disponíveis todas as restantes saídas do parque.