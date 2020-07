No saneamento básico Câmara «vai de promessa em promessa», acusa o PS

Em comunicado, emitido este domingo, o Partido Socialista de Vila Nova de Famalicão assinala como «positivo» o investimento na rede de saneamento básico aprovado, na última reunião de Câmara Municipal.

No entanto, os socialistas lamentam que Famalicão ainda não tenha uma cobertura de 100 por cento, vendo aqui «que os famalicenses não são uma preocupação máxima do presidente da Câmara, Paulo Cunha».

Eduardo Oliveira, líder concelhio do PS, recorda, nesta matéria, as promessas dos executivos liderados pelos eleitos do PSD e CDS/PP e que já «em 2005, Armindo Costa afirmava que até 2015 o Concelho teria cobertura de saneamento básico a 100%». Promessa que Paulo Cunha, ainda como candidato a Presidente da Câmara Municipal, «assumiu» e que ainda não foi materializada.

Por isso, no comunicado, os socialistas questionam: «Será que os Famalicenses terão de esperar mais uns anos para a concretização destas promessas?».