No Dia Internacional, Museus de Famalicão apresentam nova identidade

A Câmara Municipal aproveitou a celebração do Dia Internacional dos Museus, esta terça-feira, para apresentar a nova identidade gráfica da Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão.

A nova identidade, pensada e planeada pelo Gabinete de Comunicação e Imagem do Município de Vila Nova de Famalicão, sintetiza o trabalho da Rede no conceito Museus de Famalicão, «fiel à sua identidade, mas mais contemporâneo e com maior potencial de apropriação emocional».

O novo logótipo da Rede de Museus divide-se em duas partes: o ilustrativo e o designativo. O ilustrativo desenha linhas que se cruzam entre si formando duas iniciais – o “m” de museus e o “f” de Famalicão – que definem a homogeneização, a interligação e a comunicação em rede entre os diversos museus de Famalicão. No designativo, na palavra Famalicão, utiliza-se uma fonte serifada, com pequenas astes, que de forma subjetiva representa a tradição, a cultura, o respeito, a grandeza e a sofisticação da instituição.

Sobre as cores, o dourado representa a tradição, sabedoria e riqueza do património. Já o cinzento que escreve a palavra Famalicão representa a evolução e a modernidade de uma cidade que está sempre à frente do próprio tempo.

Recorde-se que a Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão é constituída por 10 museus e 2 coleções visitáveis – Casa de Camilo: Museu. Centro de Estudos; Casa-Museu Soledade Malvar; Museu Bernardino Machado; Museu Cívico e Religioso de Mouquim; Museu da Confraria de Nossa Senhora do Carmo de Lemenhe; Museu da Guerra Colonial; Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave; Museu de Arte Sacra da Capela da Lapa; Museu de Cerâmica Artística da Fundação Castro Alves; Museu do Automóvel; Museu da Fundação Cupertino de Miranda – Centro Português do Surrealismo; Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado.