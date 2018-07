Viatodos: Ultrapassagem termina com dois feridos em aparatoso acidente

Uma ultrapassagem mal calculada poderá ter estado na origem do aparatoso acidente, registado na noite deste domingo, em Viatodos, concelho de Barcelos.

Tudo terá acontecido por volta das 23h00, em plena Avenida da Estação, quando um carro que fazia uma ultrapassagem bateu no veículo que ultrapassava e chocou de seguida com um poste de iluminação pública e com um outro carro que se encontrava estacionado naquele local.

Os dois condutores envolvidos no acidente ficaram com ferimentos considerados ligeiros, um deles foi levado por precaução para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários Famalicenses, Bombeiros Voluntários de Viatodos, acompanhados pela GNR.