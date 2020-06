Nine: Jovem embriagado (2,31g/l) provoca acidente e é presente hoje a tribunal

Um jovem que conduzia embriagado provocou um acidente de viação, na Avenida da Estação, na freguesia de Nine, em Vila Nova de Famalicão.

O condutor, com 22 anos de idade, foi o responsável pelo choque entre duas viaturas, ao início da manhã desta quarta-feira, pelas 06h00.

Do acidente resultaram ferimentos na condutora do veículo que foi colhido pela viatura conduzida pelo jovem embriagado.

A vítima foi transportada para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave, com ferimentos considerados ligeiros, enquanto que o outro condutor foi submetido ao teste de álcool, tendo acusado uma taxa de 2,31 g/l.

O jovem foi notificado para comparecer esta sexta-feira no tribunal para conhecer as medidas de coação.