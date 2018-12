Nine abriu as portas da nova casa mortuária

A comunidade de Nine viu concretizada este fim-de-semana uma ambição de longa data.

A nova casa mortuária da freguesia abriu portas este domingo, 2 de dezembro, numa cerimónia que contou com a presença do edil famalicense, Paulo Cunha, e do Arcebispo Primaz de Braga, D. Jorge Ortiga.

O autarca salientou a importância e a “enorme utilidade” desta nova valência. “Nestes momentos tão relevantes da nossa vida, em que nos despedimos dos nossos entes queridos, queremos ter todas as condições necessárias de conforto para que este seja um momento com respeito”, referiu Paulo Cunha.

E acrescenta: “Uma despedida digna exige um espaço digno e hoje os ninenses sabem que essas condições estão criadas”.

A obra implicou um investimento municipal de 114 mil euros, com a construção do novo equipamento e dos acessos à área envolvente.

O presidente da Junta de Freguesia, Paulo Oliveira, agradeceu o apoio concedido pela Câmara Municipal. “Esta era uma prioridade há muito apontada na nossa freguesia, que não raras vezes se viu sem condições para acolher com dignidade e pela última vez os seus conterrâneos”.