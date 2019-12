NHCLIMA aposta no setor da construção naval

A NHClima, empresa famalicense de construção de condutas e soluções AVAC, está na Feira Internacional de Barcelona dedicada ao setor da construção naval, desde navios de cruzeiro, de mercadorias a militares.

É a primeira feira do género na Europa e reúne quase duas centenas de expositores, até esta quinta-feira, dia 5. «É um mercado muito particular e exigente, com alto padrão de qualidade, e no qual temos investido, adaptando o nosso produto tradicional à especificidade da construção naval», explica Mário Almeida, presidente da empresa NHClima.

O objetivo do empresário é nesta feira angariar um conjunto de novos negócios que sustentem o investimento realizado.