New Tricks Tattoo Shop de volta com tatuagens e piercings

New Tricks – Tattoo Shop, de Philipe Santos, já reabriu ao público. Com o regresso do país a uma normalidade controlada, os clientes têm, finalmente, de volta a oportunidade de colocar tatuagens e piercings.

Serviço só por marcação – 912 092 224

Embeleze o seu corpo no Philipe Santos Tattoo, que além de um serviço de qualidade lhe garante o cumprimento de todas as regras de segurança e higiene.

Seguindo as orientações da Direção Geral da Saúde, os materiais são de utilização única e descartáveis após uso; o atendimento é individual, sem acompanhantes; o trabalho com o cliente é feito com máscara, luvas e bata cirúrgica; cadeiras, material e bancadas desinfetadas a cada utilização; as sessões são agendadas.

Os clientes têm que higienizar as mãos e pés ao entrarem; devem usar máscara.

Estúdio de tatuagem na Rua Ernesto Carvalho, n.º 136, 4760-143 Famalicão.