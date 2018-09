Nelson Sousa e Susana Santos vencem 3 Horas BTT de Famalicão

Os atletas Nelson Sousa (Team Bike Brothers / Trek / Catlike) e Susana Santos (GaiaBike) foram os grandes vencedores das 3 Horas BTT de Vila Nova de Famalicão, prova que este sábado à noite percorreu as principais ruas do centro da cidade famalicense.

O desafio consistia em dar o maior número de voltas ao circuito nas três horas de duração da competição. No masculino, Nelson Sousa conquistou o primeiro lugar do pódio com 22 voltas. No feminino, Susana Santos venceu com um total de 17 voltas.

A edição deste ano das 3 Horas BTT de Vila Nova de Famalicão, organizada pela Associação Amigos do Pedal com o apoio da autarquia, voltou a arrecadar rasgados elogios dos mais de 500 atletas que não quiseram perder este desafio.

À semelhança das outras provas organizadas ao longo do ano pela associação famalicense, a festa das 3 Horas BTT não foi apenas vivida pelos atletas que nela participaram, tendo sido muitos os curiosos que assistiram ao espetáculo proporcionado pela competição.

No ano em que regressou ao perímetro urbano de Famalicão, as 3 Horas BTT contaram ainda com um atrativo extra. A prova encerrou e deu a conhecer os vencedores do Troféu Urban Race, que tinha já passado por cinco cidades do Norte do país – Guimarães, Braga, Trofa, Cabeceiras de Basto e Barcelos.

O presidente da Associação Amigos do Pedal, Paulo Machado Ruivo, fala numa “noite surpreendente”. “Estou muito satisfeito por ver que de ano para ano esta prova continua a despertar o interesse não só dos que nela participam, como também do público que vibra com a pedalada dos nossos atletas”, referiu.