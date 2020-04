O central Nehuén Perez esteve “em direto com” os adeptos e sócios do FC Famalicão, a quem respondeu às perguntas.

Nesta iniciativa do clube, o central argentino está muito «contente» por estar ao serviço do FC Famalicão e por jogar na 1.ª Liga, mas não esconde que quer «regressar e afirmar-se no Atlético de Madrid», clube a que pertence.

Cedido pelo emblema madrileno, o jovem Perez tem, ainda, o sonho de representar a equipa principal do seu país num campeonato do Mundo.