O defesa central faz parte da convocatória da seleção “A” da Argentina para os jogos de preparação com Brasil (15 de novembro – Arábia Saudita) e Uruguai (dia 19 de novembro – Israel). O jogador do Futebol Clube de Famalicão foi chamado pelo selecionador Lionel Scaloni para o duplo compromisso. Deste modo, Nehuén Pérez pode cumprir a primeira internacionalização pela principal seleção do seu país.