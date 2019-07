Nehuén Pérez é nome de mais um reforço

Vem do Atlético de Madrid, é defesa central e esteve na lista de nomeados para o prémio Golden Boy, que distingue o melhor jogador do escalão de sub-21 a atuar na Europa. Chama-se Nehuén Pérez e é o mais recente reforço do FC Famalicão.

«Esta é uma grande oportunidade de evoluir numa liga competitiva e que tem dado a conhecer vários jovens talentos do futebol internacional». São estas as primeiras palavras do defesa argentino que se revela «desejoso de dar o máximo em prol do FC Famalicão».

Nehuén Pérez esteve recentemente no Mundial de sub-20, capitaneando a seleção argentina e foi autor de um dos golos frente a Portugal. No currículo internacional consta, também, a chamada aos trabalhos da seleção principal do seu país que disputou o Mundial 2018.