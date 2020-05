Nehuén Pérez é intocável… em Famalicão e em Madrid

O jovem central Nehuén Pérez é um dos intocáveis do FC Famalicão e, segundo a imprensa espanhola, também o é para o Atlético de Madrid, clube que detém o passe do jogador de 19 anos.

O emblema madrileno, segundo avança o Libertad Digital, de Espanha, já recebeu várias propostas para o central na próxima época, mas todas elas foram recusadas.

As exibições do argentino estão a impressionar os dirigentes do Atlético Madrid, sendo o jogador equacionado para o plantel principal, caso algum dos atuais centrais (Felipe, Savic, Giménez ou Mario Hermoso) sejam transferidos.