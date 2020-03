ndBIM solidária com o setor da construção civil

A ndBIM, empresa de Famalicão, considerou ter o dever de contribuir para com a sociedade e, em especial para com o setor da construção civil.

Segundo o seu fundador, Dr. António Ruivo Meireles : “todos, sem exceção, estão a sofrer com esta pandemia e as previsões são de que a «Paragem da construção vai gerar perdas de 1,8 mil milhões». Assim considerou a ndBIM que tinha de atuar de alguma forma pelo que tomou a decisão de disponibilizar a oportunidade, sem custos, a todos os interessados de realizarem um curso de gestão na metodologia BIM”. Esta iniciativa, alargada quer a profissionais de Portugal quer do Brasil, foi lançada nas redes sociais no dia 20 de março e em apenas 2 dias teve mais de 350 profissionais a aderir.

Esta contribuição solidária, segundo a ndBIM, consubstancia-se em formação de profissionais, totalizando um investimento superior a 65.000 €.