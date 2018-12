Natal de Famalicão promove Cidade Têxtil

Vila Nova de Famalicão é Cidade Têxtil de Portugal e faz questão de o sublinhar na campanha de Natal, com decorações em tecido e com referência a esta que é, também, uma marca do concelho.

A ligação ao universo têxtil é evidenciada nas principais rotundas de entrada da cidade com cada uma das letras que compõem a palavra “Natal ’18” produzidas em monobloco tridimensional e embrulhada em tecido com motivos de embrulho.

Para se alcançar este resultado foi produzido mais de um quilómetro de tecido com os cinco padrões que fazem parte do lettering da campanha de Natal 2018 desenvolvida pela Câmara Municipal e pela Associação Comercial e Industrial.

A árvore de Natal, colocada na Praça D. Maria II, ponto de paragem obrigatório para as selfies, é outro dos locais onde a presença da marca é mais sentida.

Recorde-se que o lançamento da marca Famalicão Cidade Têxtil aconteceu em fevereiro deste ano, na II Conferência Internacional do Têxtil e Vestuário, que decorreu no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões. A marca Famalicão Cidade Têxtil veio vincar o que o concelho já é há mais de um século: um importante centro de produção, de investigação e desenvolvimento do setor têxtil.