Natal com frio e vento

Sol, mas mais frio e vento até domingo. A temperatura começa a descer esta quinta-feira em todo o território continental. Na zona de Famalicão, as temperaturas máximas não vão além dos 13 graus e as mínimas chegam a zero na noite de sábado.

O IPMA prevê ainda a formação de neblinas e gelo matinal. O vento sopra do quadrante leste, mais intenso nas terras altas, onde pode chegar aos 80 km/hora.

É recomendado o uso de várias camadas de roupa, folgada e adaptada à temperatura e a ingestão de bebidas quentes. Especial atenção para crianças, idosos e pessoas com doenças crónicas. Também aos sem-abrigo e trabalhadores que exerçam a atividade no exterior.

Os condutores devem ter uma condução defensiva em locais de provável formação de gelo.

Atenção especial às braseiras e lareiras porque podem causar intoxicação devido à acumulação de monóxido de carbono.