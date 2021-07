Natação: Rodrigo Pereira bate recorde nacional dos 50 mariposa

Rodrigo Pereira, nadador do Grupo Desportivo de Natação, é o novo detentor do recorde nacional, dos 50 mariposa, com o tempo de 25,91. O feito foi alcançado, no passado sábado, na primeira edição do Trial Meeting que decorreu nas piscinas municipais de Felgueiras..

Para o treinador Pedro Faia, «Rodrigo Pereira conquistou algo histórico para a sua promissora carreira desportiva e para Famalicão. É o atleta português mais rápido de sempre aos 50 Mariposa, o que demonstra bem a dimensão de tal conquista. Acreditamos muito no seu talento e na sua vontade em trabalhar mais e melhor para alcançar patamares de desenvolvimento superiores».