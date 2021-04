Natação: Juvenis do GDN nadam abaixo do recorde nacional

No Torneio Interno Para Sempre Fama, que decorreu nas piscinas municipais no passado fim de semana, os nadadores do escalão absolutos do Grupo Desportivo de Natação conseguiram mínimos de acesso aos campeonatos zonais e nacionais

Os bons desempenhos fizeram-se, também, com inúmeros recordes pessoais e de duas provas em que os juvenis nadaram abaixo do recorde nacional. Aconteceu nos 4x50L e 4x50E, estafetas constituídas por Francisco Silva, Tomás Costa, Rodrigo Pereira e Rui Santos.

Pedro Fernandes e Daniela Lopes foram os mais pontuados deste torneio oficial, de acordo com a pontuação FINA.

Para o treinador Pedro Faia os nadadores demonstraram que apesar das dificuldades da pandemia «é possível fazer coisas bonitas, com seriedade, prazer e de elevado nível. Muitos parabéns a todos e vamos dar continuidade ao processo para trazer mais e melhores sucessos para Famalicão», promete.